Chi è James Duckworth l'avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare Jannik

James Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo. Ha affrontato diversi avversari di alto livello, tra cui Jannik Sinner, con cui ha avuto un episodio durante il torneo di Toronto, che ha suscitato alcune tensioni. La partita tra i due ha attirato l'attenzione, evidenziando il carattere competitivo di Duckworth e la reattività di Sinner in situazioni di pressione.

Jannik Sinner e James Duckworth hanno un conto aperto. Durante una partita del torneo 1000 di Toronto l'australiano fece perdere la calma al tennista italiano, che gli rispose per le rime. James Duckworth, tennista australiano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026. Sarà James Duckworth l'avversario di Jannik Sinner nel secondo round a Melbourne: l'australiano ha sconfitto Dino Prizmic in 5 set (7-6 3-6 1-6 7-5 6-3). Tre i precedenti tra loro nel circuito principale: due vittorie per Sinner, una per Duckworth.

