chuck norris le arti marziali che si mescolano al talento

Chuck Norris, sette volte campione mondiale di Karate e attore protagonista della serie Walker Texas Ranger, ha costruito una carriera che combina le sue abilità nelle arti marziali con l’esperienza nel mondo dello spettacolo. La sua figura è conosciuta per il successo ottenuto sul ring e sul set, dove ha portato avanti un percorso professionale ricco di riconoscimenti e popolarità.

Sette volte campione mondiale di Karate e protagonista della serie Walker Texas Renger, Chuck Norris ha saputo unire le sue più grandi passioni, creando una carriera senza precendenti Chuck Norrisè scomparso oggi ad 86 anni. La sua è stata una carriera ricca di successi, ma tra i suoi lavori più noti troviamo il suoruolo nella serieWalker Texas Rangerche è andata in onda dal 1993 al 2001. Infatti, la fiction iconica è stata ideata dallo stesso Norris, che ha anche interpretato il ranger Cordell Walker. Insieme ad Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis hanno creato la serie televisiva d’azione composta da 9 stagioni. L’attore si è avvicinato al mondo delle tecniche di lotta orientali quando, dopo essersi trasferito a 16 anni in California con la madre, si è arruolato nell’Aviazione militare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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