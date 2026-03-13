Stop Chat Control | fine alla scansione di massa delle chat

Il 11 marzo 2026, a Bruxelles, una maggioranza di eurodeputati ha approvato un emendamento che vieta le scansioni di massa delle chat private online. La decisione riguarda le misure di monitoraggio automatizzato delle comunicazioni digitali e rappresenta un passo importante contro le pratiche di controllo indiscriminato. La norma entrerà in vigore nelle prossime settimane, mettendo fine alle operazioni di sorveglianza di vasta scala.

Una svolta decisiva si è registrata a Bruxelles l’11 marzo 2026, quando una maggioranza di eurodeputati ha approvato un emendamento volto a fermare le scansioni indiscriminate delle comunicazioni private online. La misura mira a porre fine al meccanismo noto come Chat Control 1.0, destinato a scadere ad aprile dello stesso anno, stabilendo che l’analisi automatica dei messaggi potrà avvenire solo su autorizzazione giudiziaria e in contesti di indagini mirate. Questa decisione segna un punto di non ritorno nel dibattito sulla sorveglianza digitale, bilanciando la necessità di contrastare i reati gravi con il diritto fondamentale alla riservatezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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