Napoli intervista a Fulvio Adamo Macciardi | San Carlo? Sul podio un italiano

Da ilmattino.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista, Fulvio Adamo Macciardi condivide il suo progetto per il Teatro di San Carlo di Napoli. L’obiettivo è riportare sul podio un direttore italiano o uno specialista del repertorio napoletano del XVIII secolo, valorizzando la tradizione e la storia musicale locale. Un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra il teatro e il patrimonio culturale italiano, promuovendo eccellenza e identità nel panorama operistico.

Vuole riportare sul podio, al San Carlo, come direttore principale un italiano o comunque un «superspecialista» del repertorio nazionale, a partire dal?700 napoletano. E auspica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli intervista a fulvio adamo macciardi san carlo sul podio un italiano

© Ilmattino.it - Napoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano»

Leggi anche: Fulvio Adamo Macciardi assume la guida del Teatro di San Carlo

Leggi anche: Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi è il nuovo Sovrintendente: «Insediamento nei prossimi giorni»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

napoli intervista fulvio adamoNapoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano» - Vuole riportare sul podio, al San Carlo, come direttore principale un italiano o comunque un «superspecialista» del repertorio nazionale, a partire dal ‘700 napoletano. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.