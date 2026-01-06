Napoli intervista a Fulvio Adamo Macciardi | San Carlo? Sul podio un italiano

In questa intervista, Fulvio Adamo Macciardi condivide il suo progetto per il Teatro di San Carlo di Napoli. L’obiettivo è riportare sul podio un direttore italiano o uno specialista del repertorio napoletano del XVIII secolo, valorizzando la tradizione e la storia musicale locale. Un’iniziativa che mira a rafforzare il legame tra il teatro e il patrimonio culturale italiano, promuovendo eccellenza e identità nel panorama operistico.

La maratona di de Magistris: “In campo per il popolo Demanfredizziamo Napoli”. Due volte sindaco, l'ex magistrato punta a riconquistare Palazzo San Giacomo.. Le sue idee su Bagnoli, Municipalità e rilancio della città. La mia recente intervista a Cronache di - facebook.com facebook

Guida Napoli Regno della Letteratura - Intervista a Marco Ottaiano e Valeria Varriano Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato e diffuso nelle edicole e nelle librerie di tutta Italia una guida dedicata alla... ow.ly/mVlQ50XN1PU x.com

