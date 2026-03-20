Cercate il bene anche nell’inferno La lezione di Avallone e Severgnini

In un articolo recente, Avallone e Severgnini condividono una riflessione sul valore di trovare il bene anche nelle situazioni più difficili, invitando a riconoscere e valorizzare ciò che, in mezzo all’inferno, mantiene una traccia di positività. La frase chiave è

"Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno. E dargli spazio". Ne Le città invisibili Italo Calvino invitava a non rassegnarsi all’"inferno che è qui tra noi", ma a cercare spiragli di bene anche nel male più profondo. E quelle parole, 50 anni dopo, restano più che mai attuali e necessarie. Tanto da ispirare il titolo dell’incontro Ciò che nell’inferno non è inferno, promosso dall’associazione Il Portico del vasaio insieme alla consulta studentesca provinciale di Rimini. Ieri mattina in un Flaminio gremito, oltre 1200 ragazzi delle scuole superiori riminesi hanno partecipato all’incontro con la scrittrice Silvia Avallone e Matteo Severgnini, docente e rettore della scuola Regina Mundi di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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