Oltre 1.200 studenti al Flaminio per riflettere su pace e speranza con Silvia Avallone e Matteo Severgnini

Oltre 1.200 studenti si sono riuniti al Flaminio per partecipare a un evento dedicato a temi di pace e speranza. L'incontro, organizzato dall’associazione culturale Il Portico del Vasaio in collaborazione con la Consulta Studentesca Provinciale, si è svolto il 19 marzo alle 10.15 e ha visto la presenza di Silvia Avallone e Matteo Severgnini. La discussione si è concentrata su riflessioni legate alle sfide e alle prospettive future.

L ’associazione culturale Il Portico del Vasaio, in collaborazione con la Consulta Studentesca Provinciale, propone un incontro, riservato agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Rimini, dal titolo “Ciò che nell’inferno non è inferno”il 19 marzo, alle ore 10,15, presso il Palaflaminio di Rimini. Protagonisti dell’incontro saranno Silvia Avallone, scrittrice, autrice tra gli altri di “Cuore Nero”, e Matteo Severgnini, rettore della scuola Regina Mundi di Milano e promotore, insieme a insegnati e studenti di tutta Italia, della mostra “Profezie per la pace”. Questo percorso sarà possibile grazie a due relatori d’eccezione.... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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