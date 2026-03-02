Sto bene attendiamo Ingegnere del Pignone nell’inferno di Dubai

Un ingegnere di 35 anni, originario di Spezia e residente in Lunigiana, si trova tra i cittadini italiani rimasti bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo. L’uomo lavora per la Nuovo Pignone di Massa e si trova nell’emirato degli Emirati Arabi, dove ha comunicato di stare bene e di attendere ulteriori sviluppi. La situazione ha coinvolto molti italiani presenti nella regione.

Tra i numerosi italiani bloccati a Dubai negli Emirati Arabi a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, c’è anche un ingegnere 35enne, spezzino di nascita ma lunigianese di adozione che lavora per la Nuovo Pignone di Massa. Si chiama Niccolò Bellacci, faceva parte di un gruppo di colleghi, all’estero per motivi professionali che stanno vivendo con ansia il momento del ritorno a casa. Dubai stessa ha subito colpi di missili e droni, con danni in aree come Palm Jumeirah e l’aeroporto. Mentre Farnesina e Unità di crisi stanno censendo tutti gli italiani presenti a Dubai e mantenendo contatti con ambasciata e consolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alessia nell'inferno di Dubai: "Ho visto i missili dall'albergo, siamo in qualcosa di più grande di noi"

