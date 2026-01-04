Trump | Rodriguez faccia le cose giuste

Le dichiarazioni di Donald Trump evidenziano l'importanza delle azioni di Delcy Rodriguez, sottolineando che, qualora non agisse correttamente, potrebbe affrontare conseguenze significative. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche in Venezuela, dove le decisioni dei rappresentanti ufficiali influenzano la stabilità e il futuro del paese. Analizzare questi interventi permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali e le responsabilità di figure chiave nel governo venezuelano.

18.50 Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Così il presidente Usa Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, lanciando l'avvertimento alla presidente ad interim del Venezuela. Poi ribadisce: gli Stati Uniti hanno "assolutamente bisogno della Groenlandia" per motivi di difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

