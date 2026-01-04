Trump | Rodriguez faccia le cose giuste

Da servizitelevideo.rai.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Donald Trump evidenziano l'importanza delle azioni di Delcy Rodriguez, sottolineando che, qualora non agisse correttamente, potrebbe affrontare conseguenze significative. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche in Venezuela, dove le decisioni dei rappresentanti ufficiali influenzano la stabilità e il futuro del paese. Analizzare questi interventi permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali e le responsabilità di figure chiave nel governo venezuelano.

18.50 Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Così il presidente Usa Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, lanciando l'avvertimento alla presidente ad interim del Venezuela. Poi ribadisce: gli Stati Uniti hanno "assolutamente bisogno della Groenlandia" per motivi di difesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Trump alla vice di Maduro, Delcy Rodriguez: "Faccia cose giuste o pagherà più di lui. La Groenlandia? Ci serve, motivi di sicurezza"

Leggi anche: Lo Stato delle Cose, stasera faccia a faccia tra Santoro e Vespa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump, Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Rubio: Delcy Rodriguez non è la presidente legittima del Venezuela; Venezuela, Trump attacca Caracas e cattura Maduro, 'gestiremo la transizione'.

trump rodriguez faccia coseTrump, Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto - Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". gazzettadiparma.it

trump rodriguez faccia coseVenezuela, Trump: “Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà prezzo alto” - “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. strettoweb.com

trump rodriguez faccia coseVenezuela, l'esercito riconosce Rodriguez presidente. Trump: "Faccia la cosa giusta o pagherà" - Il ministro della Difesa venezuelano: "Codardo il sequestro di Maduro, il popolo riprenda le sue attività" Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha condannato il "codardo sequest ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.