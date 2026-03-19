I detenuti reinterpretano La Scuola di Atene di Raffaello

Da ilgiorno.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'affresco realizzato dal grande pittore rinascimentale urbinate è stato reinterpretato in chiave originale dai detenuti di diversi penitenziari, fra cui San Vittore il minorile Beccaria di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - I detenuti reinterpretano "La Scuola di Atene" di Raffaello

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