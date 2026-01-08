Domeniche del detox digitale alla Biblioteca Giana Anguissola La scuola dei lupi cattivi
In occasione della prossima domenica di "detox digitale" promossa dalla Regione Emilia Romagna, l'11 gennaio, la Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà eccezionalmente aperta dalle ore 15,30 alle 18,30, facendosi inoltre teatro - con inizio alle ore 17 - dello spettacolo "La scuola dei lupi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
