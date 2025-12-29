Vertice a Mar-a-Lago Trump | Molto vicini a una soluzione ma resta il nodo Donbass Zelensky | Intesa sul 90% dell’accordo

Si è concluso a Mar-a-Lago il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, segnando il primo incontro diretto tra i due leader dallo scorso ottobre. Durante l'incontro, sono stati discussi progressi verso una soluzione del conflitto, anche se permangono questioni aperte, in particolare sul Donbass. Zelensky ha riferito di un accordo sul 90% dell’intesa, mentre Trump ha evidenziato la vicinanza a una risoluzione, restando però ancora alcune sfide da superare.

Si è concluso il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ospitato a Mar-a-Lago, in Florida. L'incontro ha rappresentato il primo faccia a faccia diretto tra i due leader dallo scorso ottobre e arriva in una fase cruciale dei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Al termine del colloquio, entrambi i presidenti hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, tracciando un quadro di cauto ottimismo, pur riconoscendo che restano nodi politici e territoriali irrisolti, in particolare quello del Donbass. Trump: "Vicini a una soluzione, ma restano questioni spinose". Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le parti sono "molto vicine a una soluzione", ma ha ammesso che persistono "una o due questioni spinose" che impediscono la chiusura definitiva dell'accordo.

