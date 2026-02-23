Centro sportivo Biavati la Lega attacca | buco da un milione e impianti insicuri

Il centro sportivo Biavati presenta un buco di bilancio di circa un milione di euro, causato da bollette elettriche non saldate e impianti considerati insicuri. La gestione ha accumulato debiti che hanno portato a blackout frequenti e all’uso di un gruppo elettrogeno non autorizzato. I problemi strutturali e amministrativi hanno messo a rischio l’attività del centro e la sicurezza degli utenti. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Di Benedetto (Lega) attacca sulla gestione del Biavati di Corticella: “Chi doveva vigilare?”. Debiti, blackout e concessione nel mirino Un possibile “buco di bilancio vicino al milione di euro”, con bollette elettriche non pagate, blackout, un gruppo elettrogeno non autorizzato e impianti giudicati non sicuri. È il quadro che starebbe emergendo attorno al centro sportivo Biavati di Corticella, struttura comunale oggi al centro di un duro scontro politico. Secondo quanto riportato, i debiti potrebbero avvicinarsi al milione di euro. Una cifra che, se confermata, aprirebbe uno scenario pesante per la gestione della struttura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Chiuso il centro sportivo Biavati: "Troppi blackout, non è sicuro"Il centro sportivo Biavati di Corticella è stato chiuso ieri mattina a causa di frequenti blackout e cali di tensione elettrica, che hanno causato il cedimento dei palloni pressostatici.

Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna: “Niente luce, cadono i palloni sugli atleti”Il centro sportivo Biavati di Bologna è stato chiuso dopo che si sono verificati problemi di illuminazione.

Centro sportivo Biavati, polemiche per la chiusura. I gestori: Siamo stati lasciati soliLo stop imposto dal Comune dopo i blackout per le bollette non pagate: Quando sono iniziate le nostre difficoltà, l’amministrazione non si è più fatta ... bologna.repubblica.it

Un debito da un milione di euro: la voragine a bilancio del Biavati. Impianto sportivo fermoPalazzo d’Accursio sta verificando la situazione contabile. La presidente del Corticella replica: Ho quattro avvocati al lavoro ... bologna.repubblica.it

