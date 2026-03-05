Atletica Filippo Randazzo campione italiano nei 60 metri indoor

Il 1° marzo 2026, ai campionati italiani indoor ad Ancona, Filippo Randazzo, atleta di San Cono in provincia di Catania, ha vinto il titolo nei 60 metri. La competizione si è svolta nel capoluogo marchigiano, dove Randazzo ha tagliato il traguardo per primo, aggiudicandosi la vittoria. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Ad Ancona il velocista di San Cono conquista il titolo con il tempo di 6.61 secondi. È il decimo titolo italiano in carriera. Filippo Randazzo, atleta originario di San Cono, in provincia di Catania, ha conquistato il titolo di campione italiano nei 60 metri indoor ai campionati disputati ad Ancona il 1° marzo 2026. Randazzo ha chiuso la gara con il tempo di 6.61 secondi, precedendo Samuele Ceccarelli, secondo con 6.615, ed Eduardo Longobardi, terzo con 6.62. Per l’atleta siciliano si tratta del decimo titolo italiano in carriera: i primi nove erano arrivati nel salto in lungo, mentre questo rappresenta il primo successo nei 60 metri. Randazzo è stato anche finalista ai Giochi Olimpici del 2021 ed è allenato dal professore Filippo Di Mulo, tecnico della Nazionale italiana di atletica leggera, anche lui catanese. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Atletica. Titolo regionale indoor per Alvisi. Per lei 7’’57 nei 60 metriOttimi risultati e per gli atleti delle tre società della provincia di Ravenna ai campionati Regionali Assoluti e Promesse indoor, tenuti nel fine...

Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 6”60 a ParigiAlla AccorArena di Parigi, dove Mattia Furlani ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo (8.

Atletica, Falocchi vola a 2.30! Dosso davanti a Doualla, niente super crono. Dallavalle precede Diaz, bravo RandazzoAl PalaCasali di Ancona è andata in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che hanno preceduto di tre ... oasport.it

Atletica: la Sicilia ai tricolori assoluti indoor di Ancona con la stella Filippo RandazzoDopo i trionfi alla Festa del Cross di Selinunte , lo sprinter etneo di San Cono tra i favoriti per il podio sui 60 metri. Doppio impegno per la siracusana Giulia Aprile (1500 e 3000). In gara molte s ... lasicilia.it

