Antonio Di Nardo, classe 1998, è un attaccante del Pescara che si sta facendo notare per le sue prestazioni recenti. Dopo aver segnato sei gol nelle ultime quattro partite, con doppiette contro Bari, Frosinone e Venezia, si trova tra i giocatori più in forma del campionato italiano. Ora, il suo obiettivo è proseguire su questa strada e continuare a mettere in mostra il suo talento.

Antonio Di Nardo sta vivendo con quasi un decennio di ritardo il sogno che aveva intravisto per pochi minuti diverse vite fa: una Serie B da primo violino, attaccante da doppia cifra e leader verso la salvezza. L’aveva assaggiata il primo d’aprile e non sembrava un pesce scherzoso: era il 2017, lui cercava ossigeno col Latina dal basso dei suoi diciotto anni. Ci è voluto quasi un decennio per rivederlo a queste altezze, e forse anche un po’ più su: oggi il classe ’98 rappresenta assieme a Insigne il volto del Pescara che vuole addentare una salvezza che pareva impossibile fino a poche settimane fa. Ma con i gol di Di Nardo il traguardo è diventato alla portata: dopotutto, è andato in doppia cifra negli ultimi due anni anche in Serie C e D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutte le vite di Antonio Di Nardo. Che adesso ha un nuovo sogno

