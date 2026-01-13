Credito agevolato via libera al piano Irca | più efficienza e sostegno alle imprese siciliane

Il piano Irca 2025-2027, approvato dalla giunta Schifani, rappresenta un passo importante per il credito agevolato in Sicilia. Con la riorganizzazione degli enti finanziari regionali e il riconoscimento del ruolo unico del personale, si punta a migliorare l’efficienza e a sostenere le imprese locali. Questa iniziativa mira a rafforzare il sistema di finanziamenti regionali, favorendo lo sviluppo economico dell’isola.

Con l'approvazione del piano industriale 2025-2027 dell'Irca (Istituto regionale per il credito agevolato) e il riconoscimento del ruolo unico per il suo personale, la giunta Schifani ha fatto un passo avanti nella riorganizzazione degli enti finanziari che fanno capo alla Regione Siciliana.

