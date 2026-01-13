Stagione teatrale Al via venerdì con un monologo

Il Comune di Pomarance e Fondazione Toscana Spettacolo annunciano l’inizio della nuova stagione teatrale, che prenderà il via venerdì 16 gennaio al teatro dei Coraggiosi. La programmazione, in collaborazione con Officine Papage, comprende sei appuntamenti tra prosa, ironia e danza contemporanea, offrendo un percorso vario e accessibile ad un pubblico di tutte le età, da gennaio a marzo.

POMARANCE Il Comune di Pomarance e Fondazione Toscana Spettacolo presentano, in collaborazione con Officine Papage, la nuova stagione teatrale, in partenza venerdì 16 gennaio al teatro dei Coraggiosi: una programmazione articolata e trasversale che, da gennaio a marzo, propone sei appuntamenti tra prosa, ironia e danza contemporanea per tutte le età. Giulia Trippetta, Paolo Kessisoglu, Francesca Reggiani e Antonio Catania sono alcuni dei protagonisti dei sei spettacoli in cartellone, che spaziano dalla prosa, alla danza, alla clowneria, con un'offerta culturale di qualità che riunisce il meglio del panorama nazionale.

