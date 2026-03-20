Cavo tagliato | comunicazioni off limits tre giorni

Dopo tre giorni di comunicazioni interrotte, le linee telefoniche e internet sono state ripristinate in città. La sospensione ha causato disagi a residenti e attività commerciali, che hanno affrontato difficoltà nella comunicazione. Le linee sono tornate operative nel tardo pomeriggio di ieri, riaprendo l’accesso ai servizi online e alle telefonate. La situazione è tornata alla normalità.

Dopo tre giorni di interruzione delle linee telefoniche e di internet in città ieri è finalmente tornato tutto alla normalità. Ma i disagi subiti da negozi, uffici, servizi e centinaia di famiglie si sono fatti sentire. Durante i lavori che riguardano la messa in sicurezza idraulica del Canal del Rio sono stati tranciati i fili delle telecomunicazioni, nello specifico nel tratto di via don Minzoni attualmente chiuso al traffico. Un guasto che ha isolato telefoni e computer della zona di via don Minzoni e Carrara est, anche se i problemi sono stati avvertiti anche in altre parti della città. In molti hanno lamentato i disagi sui social, e tutti hanno puntato il dito sull’amministrazione comunale che secondo questi cittadini ha mancato di informarli dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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