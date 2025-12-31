Finlandia sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l’Estonia

Da quotidiano.net 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre 2025, le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver causato danni a un cavo sottomarino, componente fondamentale per le comunicazioni tra Finlandia ed Estonia. L’incidente potrebbe influire sulla connettività tra i due Paesi e solleva questioni sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire l’accaduto e valutare eventuali implicazioni.

Roma, 31 dicembre 2025 - Le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per la comunicazione dati tra la Fin   landia e l'Estonia  . L'interruzione è stata comunicata immediatamente dall'operatore Elisa, e prontamente la polizia finlandese è intervenuta intercettando la nave, fa sapere la tv pubblica finlandese Yle. L'interruzione è stata rilevata grazie alla struttura di backup della rete e non influirà sui servizi di Elisa in Finlandia o Estonia, fa sapere Elisa. Le autorità di Helsinki non hanno reso nota ancora la nazionalità della nave sequestrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

finlandia sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l8217estonia

© Quotidiano.net - Finlandia, sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l’Estonia

Leggi anche: Cavo sottomarino danneggiato: connessione in tilt a Licata, Linosa e Lampedusa

Leggi anche: Irrompe in una scuola e interrompe le lezioni dopo aver aggredito passanti e danneggiato auto in sosta: denunciato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.