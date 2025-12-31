Finlandia sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l’Estonia

Il 31 dicembre 2025, le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver causato danni a un cavo sottomarino, componente fondamentale per le comunicazioni tra Finlandia ed Estonia. L’incidente potrebbe influire sulla connettività tra i due Paesi e solleva questioni sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire l’accaduto e valutare eventuali implicazioni.

Roma, 31 dicembre 2025 - Le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per la comunicazione dati tra la Fin landia e l'Estonia . L'interruzione è stata comunicata immediatamente dall'operatore Elisa, e prontamente la polizia finlandese è intervenuta intercettando la nave, fa sapere la tv pubblica finlandese Yle. L'interruzione è stata rilevata grazie alla struttura di backup della rete e non influirà sui servizi di Elisa in Finlandia o Estonia, fa sapere Elisa. Le autorità di Helsinki non hanno reso nota ancora la nazionalità della nave sequestrata.

