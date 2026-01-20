Terranuova Via Roma e piazza della Repubblica off limits per tre giorni

A Terranuova, le vie Roma e Piazza della Repubblica saranno chiuse al traffico per tre giorni a partire da oggi. L’intervento, condotto con tecnologia georadar, mira a individuare e mappare con precisione le reti sottoservizi presenti nel sottosuolo. Le operazioni fanno parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza e la gestione delle infrastrutture urbane, garantendo un intervento più efficace e mirato in futuro.

