Terranuova Via Roma e piazza della Repubblica off limits per tre giorni
A Terranuova, le vie Roma e Piazza della Repubblica saranno chiuse al traffico per tre giorni a partire da oggi. L’intervento, condotto con tecnologia georadar, mira a individuare e mappare con precisione le reti sottoservizi presenti nel sottosuolo. Le operazioni fanno parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza e la gestione delle infrastrutture urbane, garantendo un intervento più efficace e mirato in futuro.
Arezzo, 20 gennaio 2026 – Hanno preso il via stamani le operazioni di rilievo dei sottoservizi in via Roma, dove per tre giorni sarà impiegata la tecnologia georadar per individuare e mappare con precisione le reti presenti nel sottosuolo stradale. L’intervento proseguirà fino a giovedì 22 gennaio e rappresenta un passaggio fondamentale per la futura riqualificazione della strada. L’attività consentirà di acquisire una mappatura aggiornata delle infrastrutture esistenti, tra cui acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, illuminazione pubblica e telecomunicazioni, indispensabile per una corretta progettazione degli interventi previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
