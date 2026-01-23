Arrestato Ryan Wedding ex snowboarder olimpico tra i dieci latitanti più ricercati al mondo dall’Fbi

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato. Considerato uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi, con una taglia di 15 milioni di dollari, era implicato in attività criminali che comprendevano traffico di droga e omicidio. L’operazione, che coinvolgeva Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia, ha portato alla sua cattura, confermando l’efficacia delle indagini internazionali.

L’ex snowboarder olimpico canadese Ryan Wedding è stato arrestato. A riferirlo sono i media Usa. Wedding era uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi, con una taglia di 15 milioni di dollari, dopo essere stato incriminato per aver gestito un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione che si estendeva tra Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia. La procuratrice generale Pam Bondi aveva precedentemente affermato che l’organizzazione di Wedding generava oltre un miliardo di dollari all’anno di proventi illeciti che arrivavano dal traffico di droga. Le autorità ritenevano che Wedding si trovasse in Messico, sotto la protezione del cartello di Sinaloa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

