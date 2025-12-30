Un garage da 40 milioni | sequestrate le MotoGP di Rossi Marquez e altri campioni Scoperta la collezione di uno dei latitanti più ricercati al mondo

Un importante intervento di contrasto alla criminalità ha portato al sequestro di un garage da 40 milioni di euro, contenente motociclette di MotoGP appartenute a campioni come Rossi e Marquez. La scoperta riguarda una delle più vaste collezioni private di moto da corsa mai rinvenute, appartenente a uno dei latitanti più ricercati a livello internazionale. L’operazione sottolinea l’efficacia delle indagini nel contrasto ai patrimoni illeciti legati allo sport e al mercato delle collezioni di valore.

Un sequestro senza precedenti ha portato alla luce una delle più grandi collezioni private di moto da corsa mai individuate, con pezzi iconici della MotoGP appartenuti ad alcuni dei più grandi campioni degli ultimi decenni. Le autorità messicane hanno infatti sequestrato decine di motociclette per un valore stimato attorno ai 40 milioni di dollari, tutte riconducibili a Ryan James Wedding, uno dei dieci latitanti più ricercati dall' FBI, ma anche ex olimpionico di snowboard. A confermare l'operazione è stata la stessa FBI di Los Angeles, che attraverso un comunicato ha spiegato come nel corso dell'ultimo mese siano stati eseguiti in Messico diversi mandati di perquisizione. MotoGP | Tra narcotraffico e velocità: sequestro da 40 milioni di moto storiche; MotoGP, Maxi sequestro in USA: nel box del latitante spuntano anche MotoGP Ducati e Aprilia. Ryan James Wedding, uno dei criminali più ricercati dagli agenti FBI, è anche un grande fan della MotoGP, con una collezione di moto del valore di circa 40 milioni di dollari, tra cui Ducati di Rossi, Lorenzo e Dovizioso, la Moto2 campione con Marc Marquez

