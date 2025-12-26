Calciomercato Milan attaccante cercasi | costo e numeri di Lewandowski

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert Lewandowski, centravanti polacco classe 1988, dal Barcellona al Milan: impossibile nel calciomercato di gennaio, per volere del bomber. Ma occhio all'estate 2026. Qualcosa può smuoversi, infatti: il direttore sportivo Igli Tare già al lavoro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan attaccante cercasi costo e numeri di lewandowski

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, attaccante cercasi: costo e numeri di Lewandowski

Leggi anche: Calciomercato Milan, attaccante cercasi: costo e numeri di Vlahovic

Leggi anche: Calciomercato Milan, difensore cercasi: costo e numeri di Gomez

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Milan mette Nkunku sul mercato. Intanto Fullkrug fa le visite mediche; Calciomercato Milan, attaccante cercasi: costo e numeri di Vlahovic; Calciomercato Milan attaccante cercasi | costo e numeri di Vlahovic; Milan, la difesa ora diventa un problema: A.A.A. difensore cercasi.

calciomercato milan attaccante cercasiCalciomercato Milan: Gimenez può partire nonostante l’infortunio - Il Milan affronta l’inverno con dubbi sul futuro dell’attaccante messicano che anche quando stava bene non si è dimostrato il centravanti ideale per Allegri. notiziemilan.it

calciomercato milan attaccante cercasiRomano: "Il Milan non ha mai trattato Disasi. Lo stesso vale per Sule" - Dopo aver chiuso la trattativa per un nuovo attaccante, il Milan adesso cerca un difensore che possa contemporaneamente allungare il reparto arretrato e anche aggiungere qualità ... milannews.it

calciomercato milan attaccante cercasiMilan, dopo Fullkrug caccia al difensore: tre nomi fanno sognare - Il Milan non si ferma e accelera in vista del calciomercato invernale di gennaio e dopo l’arrivo del nuovo attaccante Niclas Fullkrug, con l’ufficialità attesa solo dopo le visite mediche, il club ros ... calciomercatonews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.