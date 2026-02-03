Ripresa a Castel Volturno | tre recuperi possibili per Genova

Dopo due giorni di pausa, il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. La squadra lavora per prepararsi alle tre partite ancora in programma, con l’obiettivo di recuperare alcuni giocatori importanti per la trasferta di Genova. La situazione degli infortunati si sta chiarendo, ma restano ancora alcune incognite sui tempi di recupero. I tifosi sperano di vedere presto tutti disponibili per affrontare al meglio gli impegni di campionato.

Dopo due giorni di pausa concessi al termine della gara con la Fiorentina, il Napoli tornerà oggi al lavoro nel centro sportivo di Castel Volturno per avviare la preparazione della prossima sfida di campionato. Gli azzurri sono attesi sabato alle 18 dalla trasferta contro il Genoa, un appuntamento che inaugura finalmente una settimana senza impegni ravvicinati. La squadra di Antonio Conte si lascia alle spalle un gennaio massacrante, caratterizzato da nove partite in poco più di tre settimane e segnato anche dall’amarezza per l’uscita anticipata dalla Champions League. Ora il calendario concede una gestione più ordinaria del lavoro, con l’obiettivo di concentrare tutte le energie sulle due competizioni rimaste: campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

