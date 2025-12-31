Gilmour atteso a Castel Volturno per la rieducazione
Billy Gilmour si trova a Castel Volturno per proseguire le terapie di rieducazione, a seguito dell’intervento chirurgico subito per un infortunio muscolare. Il centrocampista azzurro sta seguendo un percorso di recupero finalizzato al rientro in campo. La squadra medica monitora attentamente le sue condizioni per garantire un recupero efficace e sicuro.
Continuano per lo scozzese le terapie per il recupero dopo l’operazione. Billy Gilmour, centrocampista azzurro, continua la rieducazione dopo l’intervento chirurgico per recuperare dall’infortunio muscolare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
