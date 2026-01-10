Scarichi in fogna sequestrata officina meccanica Denunciato il titolare

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un'area di circa mille metri quadrati a San Nicola la Strada, utilizzata come officina meccanica. L'intervento è stato effettuato a seguito di un'operazione che ha evidenziato lo scarico di sostanze nelle fogne, con il titolare dell'attività denunciato. L'azione si inserisce nelle attività di controllo volte a tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica.

Gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, neo comandante del Corpo, hanno sequestrato a San Nicola la Strada un'area di circa mille metri quadrati adibita a officina meccanica per la riparazione di veicoli. L'operazione rientra nell'ambito dei.

