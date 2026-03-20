Cassiera Pam licenziata per aver preso un detersivo da 3 euro | non tornerà al lavoro ma avrà un risarcimento

Una cassiera di un negozio Pam è stata licenziata dopo aver preso un flacone di detersivo da tre euro. La donna aveva prelevato il prodotto dopo che il suo precedente acquisto si era rotto fuori dal punto vendita. Il licenziamento è stato deciso per giusta causa e la donna non tornerà al lavoro, ma riceverà un risarcimento.

La donna era stata licenziata da Pam per giusta causa per aver prelevato un flacone di detersivo dopo che quello appena acquistato le si era rotto furi dal negozio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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