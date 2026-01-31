Licenziata dopo 30 anni di lavoro per un detersivo da 3 euro non pagato i sindacati trascinano Pam in tribunale | Un’umiliazione

Una dipendente di 30 anni al Pam Panorama di Grosseto ha perso il lavoro per una mancata restituzione di 2 euro e 90 centesimi. La donna, che aveva passato decenni nel negozio, è stata licenziata e i sindacati annunciano azioni legali contro l’azienda, definendo la decisione un’“umiliazione”. La vicenda ha suscitato polemiche e proteste tra i lavoratori, che chiedono un trattamento più giusto per chi dedica gran parte della vita al punto vendita.

Licenziata dopo 30 anni di lavoro per una violazione da 2 euro e 90 centesimi. Succede a Grosseto, dove una storica dipendente del punto vendita Pam Panorama di via del Sabotino ha perso il lavoro per quella che l’azienda ha ritenuto essere a tutti gli effetti una violazione disciplinare. I fatti risalgono a settembre, ma sono stati tirati fuori solo ora dalla Filcams-Cgil grossetana, che sta seguendo il suo caso, finito davanti al giudice del lavoro. La sentenza, scrive il Corriere Fiorentino, dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. La spesa dopo il turno e l’incidente con il detersivo.🔗 Leggi su Open.online

