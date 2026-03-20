Cassano si apre parlando della sua carriera, ricordando il periodo alla Sampdoria e il mancato trasferimento alla Fiorentina. Racconta anche le critiche rivolte a Pioli e i momenti salienti che hanno segnato il suo percorso nel calcio. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e senza filtri sulla sua esperienza professionale e sugli episodi più discussi.

Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Udinese, Inler svela: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Ecco cosa gli abbiamo detto» Lobotka Folorunsho, scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo: polemiche alla Unipol Domus Napoli, parla Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cassano si racconta senza filtri: dalla Sampdoria al mancato passaggio alla Fiorentina, fino alle critiche a Pioli

Articoli correlati

Dalla censura alla libertà espressiva: la musica cambia, tra responsabilità e rischi dei testi senza filtri.La musica, specchio della società, ha subito una profonda trasformazione negli ultimi decenni, passando da testi impegnati e spesso censurati a...

“La Scatola”: Secondo pubblica il nuovo EP, un diario senza filtri sul passaggio all’età adultaC’è un momento, prima o poi, in cui ci si rende conto che crescere non è un salto netto, ma una serie di piccoli cedimenti: notti insonni, pensieri...

Una raccolta di contenuti su Cassano si racconta senza filtri dalla...

Temi più discussi: Erica Cassano si racconta: È l’amore la terra a cui fare ritorno; Jankto virale su TikTok: senza filtri su Nicola, Di Francesco e Cassano, ma elogia la Sampdoria e i suoi tifosi; Jankto virale su TikTok: senza filtri su Nicola, Di Francesco e Cassano, ma elogia la Sampdoria e i suoi tifosi; De Rossi a Cassano: Il Ferraris mi fa impazzire. Vorrei rimanere al Genoa molti anni.

Cassano d’Adda in Frenesia: Preparativi in Corso per Accogliere il Giro d’ItaliaScopri come Cassano d'Adda si prepara per il Giro d'Italia! Dettagli sul percorso, gestione della viabilità e consigli per godersi l'evento senza stress. Tieni d'occhio i canali ufficiali! milano.cityrumors.it

Jankto virale su TikTok: senza filtri su Nicola, Di Francesco e Cassano, ma elogia la Sampdoria e i suoi tifosiJankto virale su TikTok: senza filtri su Nicola, Di Francesco e Cassano, ma elogia la Sampdoria e i suoi tifosi ... msn.com

Le parole di Cassano.. che ne pensate - facebook.com facebook

Il racconto di Antonio #Cassano x.com