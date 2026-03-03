Guido Oppido è intervenuto in televisione per parlare del caso di Domenico Caliendo, affermando di aver agito correttamente e di essere la vittima della situazione. In diretta, ha dichiarato di aver fatto tutto nel modo giusto e di non aver commesso errori. La sua posizione è chiara e si concentra sulla propria innocenza, senza altri commenti o dettagli aggiuntivi.

“Io so solamente che le cose le ho fatte bene. Quindi io sono la vittima”. Così Guido Oppido, cardiochirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli, ha scelto di difendersi davanti alle telecamere de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3. Indagato per omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, due anni e cinque mesi, Oppido non entra nel merito tecnico delle accuse. “Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici”, replica quando gli viene chiesto se abbia rimosso il cuore del bambino prima di accertarsi delle condizioni dell’organo destinato al trapianto. Parole misurate, ma cariche di tensione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Domenico Caliendo, Guido Oppido si difende in tv: ‘Ho fatto tutto bene, sono la vittima’

Morte Domenico Caliendo, il dottor Guido Oppido su Rai 3: «Ho fatto ciò che dovevo fare, sono una vittima»Nuovi sviluppi sulla vicenda della morte di Domenico Caliendo, il bambino destinato ad un cuore trapiantato danneggiato a causa del trasporti in un...

Leggi anche: Guido Oppido si difende sul trapianto del bimbo col cuore bruciato, "ho fatto tutto bene e non merito questo"

Tutti gli aggiornamenti su Caso Domenico Caliendo

Temi più discussi: Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Morto Domenico Caliendo, cartella clinica incompleta: mancano i minuti decisivi; Domenico e il cuore bruciato: l'incredibile catena di errori, l'incidente in sala operatoria e le 2 ore fatali dietro la morte del bambino di Napoli; Domenico Caliendo, la conversazione tra la mamma e il medico (ora indagato): Non c'è più niente da fare. Ho agito per disperazione.

Domenico Caliendo, il chirurgo Guido Oppido: «Ho operato bene e ho salvato 3000 bimbi, anche io sono una vittima»Guido Oppido non ha nessuna intenzione di fare il capro espiatorio per la tragedia del piccolo Domenico Caliendo. Mentre i riflettori sono puntati su quanto successo al Monaldi il 23 dicembre, ... corriereadriatico.it

Il chirurgo che ha operato Domenico al Monaldi: Ho fatto tutto quello che dovevo fare, anche beneGuido Oppido, il chirurgo che ha eseguito il trapianto di cuore, poi fallito, al piccolo Domenico Caliendo, è stato raggiunto da una troupe della trasmissione ... fanpage.it

È fissato per domani, martedì 3 marzo l'incidente probatorio sul caso di Domenico Caliendo Nella stessa giornata verrà eseguita anche l'autopsia sul corpo del piccolo. La famiglia continua a chiedere verifiche su intervento, tempi operatori e possibili cure alter - facebook.com facebook

#domenico caliendo, il caso del perito nominato per l'autopsia: «Non è imparziale». La pubblicazione insieme alla collega indagata x.com