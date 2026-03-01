La mamma di Domenico Caliendo | Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto

La madre di Domenico Caliendo ha dichiarato di essere sconvolta dalle affermazioni di Oppido, rilasciate dopo il trapianto del bambino. Attraverso un comunicato del suo avvocato, Patrizia Caliendo ha espresso il suo disappunto riguardo alle parole pronunciate in una riunione urgente tenutasi il 30. La nota evidenzia il forte turbamento della famiglia di fronte alle dichiarazioni fatte in quella circostanza.

Attraverso una nota del legale la mamma del piccolo Domenico, Patrizia Caliendo, esprime «sconcerto» per quanto emerge dal verbale sintetico di una riunione urgente convocata il 30 dicembre scorso dai vertici dell'azienda dei Colli. «In quell'incontro - spiega l'avvocato Francesco Petruzzi - che si tiene sette giorni dopo il trapianto, il primario Oppido si dice fermamente convinto della bontà degli atti chirurgici, sia del cuore prelevato definito perfettamente prelevato e integro, sia del trapianto che non perde sangue in nessuna anastomosi. A ribadire la sua sicurezza aggiunge che chiederà egli stesso riscontro autoptico qualora si verificasse l'exitus a tutela della sua reputazione». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

