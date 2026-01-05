Movimento Consumatori | Caso Keu la bonifica del sito in capo all' azienda e i rischi per il territorio

Il Movimento Consumatori commenta la recente sentenza sul caso Keu del cantiere Le Rose, che ha stabilito che l’azienda responsabile è obbligata a effettuare la bonifica del sito contaminato. La decisione evidenzia le responsabilità aziendali nella gestione delle sostanze pericolose e solleva questioni sui rischi ambientali e per il territorio. Un pronunciamento importante che potrebbe influenzare future responsabilità e interventi in casi di contaminazione.

Keu. Il Movimento Consumatori. “La strada di Podere Rota esclusa dalle bonifiche” - Il Movimento Consumatori Toscana chiede un cambio di rotta immediato, un'azione concreta e trasparente per bonificare tutti i siti contaminati e per garantire la salute dei cittadini. lanazione.it

Carenza farmaci. Movimento consumatori pronto a diffidare le aziende farmaceutiche - La norma prevede che in caso di grave irreperibilità le farmacie possano richiedere alle aziende faramceutiche piccole quantità di farmaci contingentati, ma il Mc ha denunciato che in alcuni casi ... quotidianosanita.it

Insieme a Movimento Consumatori Maglie abbiamo analizzato la nuova #rottamazione @fanpiùattivi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.