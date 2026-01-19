Olivo colpito da Xylella a Bitonto l' assessore regionale Paolicelli | Caso isolato manteniamo alta l’attenzione

È stato riscontrato un olivo infetto da Xylella Fastidiosa nell’area di Bitonto. L’assessore regionale Paolicelli ha precisato che si tratta di un caso isolato, attualmente sotto controllo e monitorato attentamente dalle autorità fitosanitarie. La regione continua a mantenere alta l’attenzione sulla situazione per prevenire ulteriori diffusioni e tutelare il patrimonio olivicolo locale.

Il membro della Giunta Decaro: "So bene quanto la decisione di procedere all’abbattimento degli alberi infetti sia dolorosa, ma è una misura necessaria e indispensabile per contenere la diffusione del batterio" “La notizia del ritrovamento di un olivo infetto da Xylella Fastidiosa in agro di Bitonto è fortunatamente oggi un caso isolato e sotto controllo, già fortemente attenzionato dai nostri uffici preposti e dagli ispettori fitosanitari. Già di prima mattina ho convocato una riunione operativa con il dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale, Salvatore Infantino, e ho voluto incontrare personalmente il sindaco di Bitonto Francesco, Paolo Ricci, e l’assessore al ramo, proprio sul luogo del ritrovamento”.🔗 Leggi su Baritoday.it

Francesco Paolicelli assessore regionale all'Agricoltura: "Piano di rigenerazione per i territori devastati da Xyella"

Francesco Paolicelli è stato nominato assessore regionale all'Agricoltura, sostituendo Donato Pentassuglia. Originario di Bari, entra a far parte della Giunta regionale con il compito di sviluppare un piano di rigenerazione per i territori colpiti da Xylella. La sua nomina riflette l'impegno della Regione nel sostenere il settore agricolo e affrontare le sfide ambientali e sanitarie che interessano il territorio.

L'avanzata della Xylella sul territorio barese: individuato ulivo infetto a Bitonto

È stato individuato un ulivo infetto dalla Xylella nel territorio di Bitonto, secondo quanto riferito da Coldiretti Puglia. Si tratta di un caso isolato nella zona, nota per la sua tradizione olivicola. L'evento rientra nelle attività di sorveglianza fitosanitaria volte a monitorare e contenere la diffusione della malattia. La scoperta evidenzia l'importanza di continuare i controlli per tutelare il patrimonio olivicolo locale.

