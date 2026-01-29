Caso Garlasco gip nega approfondimenti alla difesa di Sempio | Pm già a lavoro su pc Stasi e Poggi

La gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta della difesa di Andrea Sempio di approfondimenti sul caso Chiara Poggi. La giudice ha spiegato che la Procura ha già incaricato un proprio consulente, che lavorerà sui computer di Stasi e Poggi, e che i tempi sono stretti. La decisione chiude temporaneamente l’accesso ai nuovi approfondimenti richiesti dalla difesa.

(Adnkronos) – La gip di Pavia Daniela Garlaschelli non ha ammesso la richiesta di incidente probatorio chiesto dalla difesa di Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, “avendo la Procura già dato lo stesso incarico a un proprio consulente perché lo espleti in meno di 60 giorni”. Lo spiega l’avvocato Liborio Cataliotti che, insieme alla collega Angela Taccia, difende Sempio. La richiesta di approfondimenti riguardava sia il computer in uso alla famiglia della vittima che il pc di Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Garlasco omicidio Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede alla gip l’incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiari Poggi La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Caso Garlasco: difesa Stasi, 'analisi Poggi irrilevanti, faremo accertamenti su pc Chiara' La difesa di Alberto Stasi commenta i recenti approfondimenti sui reperti informatici, ritenendoli irrilevanti rispetto al contesto del caso di Garlasco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi” Ultime notizie su Garlasco omicidio Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, un anno fa la riapertura dell’inchiesta: si va verso la richiesta di processo per Andrea Sempio. Delitto di Garlasco/ Cataliotti: I pc di Stasi e Chiara potrebbero rivelare il movente, Sempio nega…Il delitto di Garlasco stamane in apertura a Storie Italiane con le parole di Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: cos'ha detto ... ilsussidiario.net Un anno fa la riapertura del caso Garlasco, verso la richiesta del processo per SempioA un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza, assai più giovane di lei, la Procura di Pavia ... ansa.it Caso Garlasco, spunta una nuova supertestimone a Sanremo: “Ho visto la zia di Chiara Poggi quella mattina” A Far West su Rai 3 una donna racconta di aver notato l’auto della zia della vittima il 13 agosto 2007. Il ricordo emerge dopo la riapertura del - facebook.com facebook Da Federica Torzullo al caso Garlasco, tutti gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.