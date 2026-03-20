Caso Epstein la principessa norvegese Mette-Marit che compare nei file si difende | Mi ha manipolato

La principessa norvegese Mette-Marit ha dichiarato di essere stata manipolata e ingannata da Epstein, ammettendo di non aver approfondito il suo passato. La sua presenza nei file emergenti sul finanziere condannato per abusi e traffico di minori ha sollevato nuove questioni, anche se lei stessa si difende dalle accuse. Epstein si è suicidato in carcere nel 2019.

"Manipolata e ingannata da Epstein, riconosco di non aver indagato a fondo sul suo passato". Lo ha detto la principessa norvegese Mette-Marit, il cui nome compare nei nuovi file sul finanziere condannato per abusi e traffico di minori e morto suicida in carcere nel 2019. I due erano amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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