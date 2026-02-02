La principessa Mette-Marit si trova al centro di una bufera che coinvolge la famiglia reale norvegese. Nuovi documenti desecretati collegano la principessa a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi su minori, riaccendendo le polemiche e mettendo sotto pressione la monarchia. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e alimenta il dibattito pubblico sulla trasparenza e i rapporti dei membri della famiglia reale con personaggi controversi.

Anche Mette-Marit, principessa ereditaria di Norvegia, è finita nella bufera dopo che i documenti recentemente desecretati inerenti al caso Jeffrey Epstein sembrano dimostrare i suoi anni di intensi contatti con il defunto molestatore sessuale di minori. L’ultima tranche di file, pubblicata venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, includerebbe quasi mille riferimenti al membro della famiglia reale. Nella documentazione appaiono decine di email scambiate tra i due, a testimonianza di un loro rapporto epistolare, che si è esteso dal 2011 al 2014. Le rivelazioni giungono in un momento piuttosto delicato per i reali norvegesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il rapporto tra la principessa Mette-Marit e Jeffrey Epstein scuote la famiglia reale norvegese (e l’opinione pubblica)

Approfondimenti su Mette Marit Principessa

Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è pronto a comparire in tribunale il 3 febbraio a Oslo.

La principessa norvegese Mette-Marit ha commentato le sfide di essere genitori, sottolineando la vulnerabilità coinvolta.

Ultime notizie su Mette Marit Principessa

