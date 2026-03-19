Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di esprimersi prima del referendum, sottolineando l’importanza di una posizione immediata. Nel frattempo, un esponente del partito di maggioranza invita il presidente del Consiglio a dimettersi, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La discussione si concentra sulla necessità di chiarezza pubblica in questa fase, mantenendo un tono diretto e senza analisi approfondite.

“Gli italiani hanno il diritto ad avere una presa di posizione chiara di Giorgia Meloni, ma non dopo il referendum, la pretendiamo subito”. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si rivolge direttamente alla premier per chiedere un suo intervento in merito alla vicenda che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia del suo governo (nonché esponente di spicco del suo partito). Schlein lo fa con una nota molto dura, in cui collega il caso Delmastro alle urne del 22 e 23 marzo. Testuale: “È impressionante la disinvoltura con cui il sottosegretario alla giustizia Delmastro, uno dei massimi sostenitori della riforma Nordio su cui gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Elly Schlein: “Meloni prenda posizione prima del referendum, non dopo”. Conte: “Lo faccia dimettere”

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