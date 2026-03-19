Il leader del Movimento 5 Stelle ha commentato la vicenda riguardante il sottosegretario della Giustizia, collegandola a una società costituita insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia e alla figlia di un prestanome del clan Senese. Conte ha chiesto alle istituzioni di intervenire e ha dichiarato che la riforma prevista mira a proteggere i politici dalle inchieste.

“Un fatto gravissimo”, così il presidente del M5s Giuseppe Conte ha definito la vicenda della società che Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario della Giustizia, aveva fatto insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia e alla figlia del prestanome del clan Senese. Una vicenda sollevata mercoledì da uno scoop de Il Fatto Quotidiano. Delmastro, ha ricordato Conte, “era già stato condannato in primo grado per violazione di segreto” e “bastava fare una ricerca sul Web” per scoprire chi era la 20enne scelta come socia. “E questi sono i nostri membri di governo. Meloni cosa farà? Lo farà dimettere o starà zitta come ha già fatto con il parlamentare di Fratelli d’Italia che ha invitato a usare il clientelismo” per far vincere il Sì, ha attaccato Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte sul caso Delmastro: “Meloni lo faccia dimettere. La riforma serve per proteggersi dalle inchieste”

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