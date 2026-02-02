Da Tolkien a Pasolini tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturale

La lotta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni non si ferma alle parole politiche. Ora entra anche nel campo culturale, tra idee diverse e scontri pubblici. Mentre i due fronti si confrontano, la scena politica italiana si prepara a nuove sfide, tra discussioni e prese di posizione forti.

(Adnkronos) – Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d'assedio Minas Tirith. Oppure lanciarsi impavide lungo il Fosso di Helm agli ordini di Peppe Provenzano. Però il fatto è che la segretaria Elly Schlein, novella Galadriel, ha ordinato l'assalto. Domenica a Milano, davanti allo stato maggiore del partito riunito per la prima giornata di ascolto dem, ha sentenziato: "Dobbiamo riprenderci Tolkien". E sia. La sfida non è da poco. L'autore del 'Signore degli anelli', si sa, è il prediletto in casa Meloni. "Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'anello”, ha detto l'anno scorso Arianna chiudendo la Direzione di FdI.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

**Governo: Tolkien e Pasolini, tra Elly e Giorgia la battaglia (dura) ora è anche culturale**

Il dibattito tra i partiti si fa sempre più acceso, anche sul fronte culturale.

