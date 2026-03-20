Caso Delmastro Crosetto | Il sottosegretario sa dell’interesse dei magistrati verso il governo

Il caso Delmastro vede il sottosegretario coinvolto in dichiarazioni di Crosetto, secondo cui egli sarebbe consapevole dell'interesse dei magistrati nei confronti del governo. Recentemente, il Fatto Quotidiano ha rivelato i rapporti tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. Questi fatti vengono analizzati in relazione a questa attenzione giudiziaria nei confronti dei rappresentanti istituzionali.

I rapporti di Andrea Delmastro con Mauro Caroccia, condannato in via definitiva in quanto prestanome del clan Senese, svelati dal Fatto Quotidiano? Vanno letti alla luce dell'”interesse che c’è da parte dei magistrati verso qualunque esponente di governo”. In ogni caso è più facile che ne abbia con “produttori di vino o di salami”. Sono i due cardini del pensiero di Guido Crosetto sul caso che sta mettendo in difficoltà il governo e ha portato l’opposizione a chiedere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. “Per quel che conosco Andrea Delmastro possono dirmi di tutto ma che sia una persona che possa avere volontariamente e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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