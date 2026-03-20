Case a Milano non è via Montenapoleone la più cara | la piazza record di Milano supera i 15mila € mq per acquistare casa

A Milano, il mercato immobiliare mostra una novità rispetto alle aspettative: non è via Montenapoleone a detenere il primato dei prezzi più alti. Una piazza della città ha superato i 15.000 euro al metro quadro, diventando così il punto più costoso per l’acquisto di un immobile. La cifra rappresenta un nuovo record per il settore immobiliare locale.

Il mercato immobiliare a Milano è tradizionalmente al rialzo, ma per le case in vendita, a sorpresa non è via Montenapoleone la più cara: c’è una piazza record della città che supera i 15mila €mq per l’acquisto di un nuovo immobile. Le cifre del capoluogo lombardo sono sempre più elevate, ma la mappa delle zone più esclusive sembra subire un piccolo restyling. Tra indirizzi noti e altri meno conosciuti, stanno venendo fuori nuovi primati che raccontano di una città sempre più costosa. LEGGI ANCHE: Vasari e Roma, la mostra che riscopre il maestro della Maniera Moderna Case a Milano: la strada più cara non è più via Montenapoleone. Una piazza la sostituisce. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Via Montenapoleone a Milano #italia #milano

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