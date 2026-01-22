A Casavatore, la Polizia di Stato ha arrestato un 57enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di una ditta edile. L’intervento della Squadra Mobile di Afragola ha portato all’arresto dell’uomo, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a comportamenti criminali di questa natura.

Tentata estorsione con aggravante del metodo mafioso: intervento della Squadra Mobile ad Afragola. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato il responsabile di un cantiere edile, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, pretendendo il pagamento di una somma di denaro. Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso il cantiere e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casavatore: tenta un’estorsione ai danni di una ditta edile. Arrestato un 57enne dalla Polizia di Stato

