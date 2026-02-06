Carta docenti 2026 estesa anche ai precari ma ridotta a 400 euro Cgil contro il Ministero | Taglio ingiusto

La Carta docente 2026 arriva con una sorpresa: sarà estesa anche ai precari, ma con un importo ridotto a 400 euro. La decisione del Ministero ha scatenato le critiche della Cgil, che la definisce un taglio ingiusto. Nel frattempo, gli insegnanti devono ancora ricevere la carta per il 2025-2026, in attesa di un decreto che ufficializzi tempi e importi. La situazione resta incerta, mentre le scuole aspettano chiarimenti.

La Carta docente verrà estesa anche ai docenti supplenti, ma nel decreto interministeriale si prevede una riduzione dell’importo di circa 100 euro. Flc Cgil critica la decisione di non adeguare il fondo al costo della vita. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di libri, spese di formazione e anche per il rimborso dei trasporti. Per l’anno scolastico 2025-2026 non è stata ancora erogata la Carta docente, solitamente accreditata entro l’autunno. Dipenderà dal decreto interministeriale. Quando arriva la Carta Docente 2026 Al momento non c’è traccia dell’importo della Carta docente 2026 previsto per l’anno scolastico 2025-2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Carta docenti 2026 estesa anche ai precari, ma ridotta a 400 euro, Cgil contro il Ministero: "Taglio ingiusto" Approfondimenti su Carta Docenti 2026 Carta docente, sarà di 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16:00 Il governo prepara un nuovo decreto per la carta docente, che sarà di 400 euro. Carta docente, CISL accoglie l’estensione ai precari, FLC CGIL attacca il taglio di 100 euro e chiede adeguamento all’inflazione Il decreto che definisce il nuovo importo della Carta Docente per il 202526 sta per essere approvato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Carta Docenti 2026 Argomenti discussi: Carta docente cambia: meno soldi ma più servizi, arriva anche per i precari; Carta docente, Valditara: Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA. Stanziati in totale 670 milioni [VIDEO]; Carta docente: 400 euro l'importo e 270 milioni alle scuole per fornire PC, tablet in comodato d'uso. Decreto in arrivo; Card docenti a tutti i precari ma il bonus perde 100 euro. Carta del docente 2026, tutte le novità: dall'importo ai destinatariLa Carta del docente torna nel 2026 con una serie di novità. Dall'importo ai destinatari del voucher fino ai servizi validi. Aumentano i fondi per i servizi della carta docente e aumenta anche la pla ... adnkronos.com Riduzione importo Carta del Docente a 400 Euro nel 2026: Decreto in arrivoIn arrivo un nuovo decreto che riduce l'importo della Carta Docente a 400 euro a partire dall'a.s. 2025/2026. Previste anche l'estensione dei beneficiari e nuove regole di utilizzo. Ecco tutte le novi ... ticonsiglio.com Carta docente, più beneficiari ma meno soldi: 400 euro ai docenti, precari inclusi – Tutte le novità facebook Carta docente: questo ultimo scorcio di gennaio è caratterizzato dalla domanda: quando verrà accreditato il nuovo bonus docenti 2025/26 I nuovi destinatari tentano di "registrarsi" e la risposta ricevuta mette in subbuglio. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.