Carta Docente 2026 | tra tagli ritardi e nuove regole Cosa cambia davvero per docenti e precari

La Carta del Docente 2026 porta nuove regole e più vincoli per i docenti. Tra ritardi e tagli alle risorse, molte scuole e insegnanti si trovano a dover fare i conti con un sistema che cambia poco in concreto. Le novità puntano a più inclusione formale, ma in realtà portano meno soldi e più restrizioni. La situazione resta complicata, e gli insegnanti aspettano chiarimenti su come muoversi con le nuove norme.

Più inclusione formale, meno risorse e più vincoli: cosa cambia davvero per gli insegnanti. La Carta del Docente 2026 segna un cambio di paradigma che lascia dietro di sé più ombre che luci. Il bonus per l'aggiornamento professionale degli insegnanti, introdotto come strumento di valorizzazione della funzione docente, viene profondamente rimodulato: importo ridotto, utilizzo limitato e tempi incerti. Il primo dato, ormai ufficiale, è il taglio dell'importo da 500 a 400 euro. Una riduzione che nasce dall'esigenza di estendere la platea ai docenti precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, adeguandosi finalmente agli orientamenti giurisprudenziali che negli anni hanno riconosciuto l'illegittima esclusione dei supplenti.

