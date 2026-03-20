La Carta ADI (Assegno di Inclusione) effettuerà una ricarica tra il 26 e il 27 marzo 2026. La somma sarà accreditata sui conti di coloro che hanno già ricevuto pagamenti nelle precedenti mensilità. La data si riferisce alla normale erogazione prevista per questa sessione. La ricarica riguarda esclusivamente i beneficiari già registrati e attivi.

La Carta ADI (Assegno di Inclusione) si prepara a ricaricare i conti dei beneficiari: la ricarica ordinaria di marzo 2026 è prevista tra il 26 e il 27 marzo, con gli accrediti che interessano chi ha già ricevuto pagamenti nei mesi precedenti. Per i nuovi beneficiari, coloro che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) e completato l’istruttoria a febbraio, il primo pagamento potrebbe arrivare già a partire dal 15 marzo, con eventuali conguagli per arretrati. Le ricariche ordinarie della Carta ADI seguono di solito una cadenza mensile, con pagamento previsto per il 27 di ogni mese. Tuttavia, per marzo 2026, considerando eventuali variazioni di calendario, la disposizione di pagamento potrebbe anticipare di un giorno, quindi tra 26 e 27 marzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta ADI marzo 2026: ricarica imminente tra il 26 e 27 marzo, ecco chi ne ha diritto

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