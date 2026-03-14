A marzo 2026, i titolari della carta acquisti vedranno una nuova ricarica bimestrale, con accrediti attesi in determinate date. Sono stati aggiornati anche i requisiti reddituali necessari per accedere ai benefici, che cambiano rispetto agli anni precedenti. La modifica riguarda le soglie di reddito necessarie per usufruire delle agevolazioni, mentre le modalità di ricarica si mantengono in linea con le procedure già in uso.

Il mese di marzo 2026 rappresenta uno snodo fondamentale per i possessori della carta acquisti. Con l'arrivo della nuova ricarica bimestrale, molti beneficiari si interrogano sulle tempistiche di accredito e, soprattutto, sulle nuove soglie reddituali previste per l'anno in corso. La social card, destinata ai cittadini over 65 e ai genitori di bambini sotto i tre anni, rimane uno dei pilastri del welfare per il contrasto alla povertà. La carta acquisti viene ricaricata con un importo di 80 euro ogni due mesi. Il pagamento previsto per marzo copre ufficialmente il bimestre di marzo e aprile. Secondo il calendario consueto gestito da poste italiane e inps, gli accrediti iniziano generalmente entro la prima metà del mese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta acquisti 2026: le novità sulla ricarica di marzo e i requisiti aggiornati

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