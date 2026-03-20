Un ex calciatore commenta che i sostenitori del bel gioco che odiano l’Arsenal risultano ridicoli, sottolineando di aver vinto un triplete con una squadra focalizzata sulla difesa e il ripartenza. Nel frattempo, l’Arsenal è riuscito a conquistare l’interesse anche degli spettatori neutrali di tutta Italia, spingendoli a tifare per il Manchester City.

L’Arsenal è riuscito a compiere l’apparentemente impossibile impresa di riuscire convincere gli spettatori neutrali di tutto il paese a tifare attivamente per il Manchester City. Jamie Carragher sul Telegraph sottolinea questo “curioso cambiamento nell’opinione pubblica che non si limita al risultato di Wembley; lo stesso fenomeno si verifica, in modo ancora più intenso, nella corsa al titolo di Premier League”. “Pep Guardiola, l’artefice del dominio moderno del City, deve credere di vivere in un mondo nuovo e strano. Di fronte alla scelta tra il City – il club che ha incessantemente arricchito la propria bacheca di trofei dall’acquisizione... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carragher: “I puristi del bel gioco che odiano l’Arsenal, sono ridicoli. Ho vinto un triplete con difesa e contropiede”

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