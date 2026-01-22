Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e tifoso del Milan, ha commentato l’attuale stagione dei rossoneri in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il ministro ha sottolineato l'importanza dei risultati sportivi, ma anche il valore del gioco, menzionando possibili acquisti per rafforzare la squadra. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sull’andamento del club e sulle prospettive future.

Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Italiano, notoriamente tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più interessanti. Sugli Europei 2032 che l'Italia ospiterà con la Turchia: «Nel Decreto Infrastrutture che porterò in Consiglio dei Ministri probabilmente la settimana prossima c’è anche l’ufficializzazione del commissario per gli stadi di Euro 2032: dobbiamo arrivare con cinque impianti a ottobre, io ci tengo. In pratica finisco con i Giochi e comincio con l’Europeo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Salvini: “Milan, i risultati sono importanti, ma il bel gioco anche. Magari con qualche acquisto …”

Leggi anche: Juric si toglie qualche sassolino dopo Marsiglia: «Cosa è mancato finora? Un bel niente. Se non arrivano i risultati si crea un clima negativo ma…»

“Al Bano mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino’. Chissà se anche lui l’ha fatto, magari al cervello”: Romina Power scherzaRomina Power, recentemente tornata alla ribalta con il suo nuovo libro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Salvini - Ecco il messaggio di qualche imbecille su un muro di Milano (21.10.25)

Argomenti discussi: Salvini: San Siro buttati 5 anni. Un errore lo stop alle trasferte per i tifosi. Milan oltre ai risultati serve il bel gioco, ci sarò con la Roma; Salvini: San Siro, Comune ha perso 5 anni in chiacchiere. Milan? Domenica sarò all’Olimpico; Trasferte chiuse, Salvini: Punire tutti non è una soluzione; Salvini: San Siro, Comune ha perso 5 anni in chiacchiere. Milan? Domenica sarò all’Olimpico.

Salvini: Milan, i risultati sono importanti. Conto che a ruota arrivi anche il bel giocoIl Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport anche di. tuttomercatoweb.com

Salvini sul Milan: I risultati sono importanti, ma conto che presto arrivi anche il bel giocoIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e grande tifoso milanista, ha detto la sua anche sul Milan di Massimiliano Allegri: I risultati, ... milannews.it

Salvini: "Con Allegri il Milan ha fatto passi avanti, ora spero nel bel gioco. Su San Siro..." - facebook.com facebook

Salvini sul Milan: "Enormi passi avanti con Allegri. Magari se aggiungiamo qualche acquisto..." x.com