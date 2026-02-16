Vittozzi | Ho guardato Brignone prima della gara E quando ho vinto le ho detto che
Lisa Vittozzi ha ammesso di aver osservato attentamente Federica Brignone prima della gara, convinta che quell’attenzione l’abbia aiutata a conquistare l’oro. La campionessa di biathlon ha rivelato di aver scambiato qualche parola con Brignone prima di partire, e di averle detto qualcosa di speciale subito dopo aver vinto. Durante il percorso, Vittozzi ha anche fatto un balletto sulla linea d’arrivo, mentre pensava alla sfida con la collega.
Dal balletto sulla linea d'arrivo all'insolito pre-gara guardando. Federica Brignone: Lisa Vittozzi si racconta dopo la vittoria della medaglia d'oro. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
