Vittozzi | Ho guardato Brignone prima della gara E quando ho vinto le ho detto che

Dal balletto sulla linea d'arrivo all'insolito pre-gara guardando. Federica Brignone: Lisa Vittozzi si racconta dopo la vittoria della medaglia d'oro. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roberto Pereyra condivide in un’intervista a Cronache di Spogliatoio i ricordi e le emozioni del suo triennio alla Juventus, raccontando il suo arrivo, le sfide e i momenti più significativi vissuti in maglia bianconera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittozzi: Avevo tanti dubbi, ma mi sono goduta il momento. VIDEO; Vittozzi Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire oro; Federica Brignone: Non volevo scendere, era troppo difficile. Dall'urlo della gente ho capito che era vero.

Milano Cortina: Vittozzi festa a Casa Italia 'una giornata fantastica'È stata una giornata davvero bella per l'Italia. Prima della gara mi sono guardata la sua prima manche e mi sono detta: 'anche tu oggi devi fare qualcosa. Prima ho incontrato Federica Brignone e le h ... ansa.it

Vittozzi: Avevo tanti dubbi, ma mi sono goduta il momento. VIDEOLisa Vittozzi fa la storia dell'Italia alle Olimpiadi invernali: è la prima azzurra a vincere nel biathlon e l'ottava medaglia d'oro italiana di questa edizione, battendo il record di 7 di Lillehammer ... sport.sky.it

Una vittoria che va oltre la medaglia. Lisa Vittozzi oggi non ha conquistato solo l’oro… ha regalato all’Italia un momento che resterà nella storia Una gara perfetta, fatta di concentrazione, precisione e nervi saldi quando contava davvero Sugli sci - facebook.com facebook

IN APNEA Li abbiamo guardati così i 10 km dell’inseguimento di Vittozzi. SENZA RESPIRO. GODITI TUTTO LISA #ItaliaTeam @Fisiofficial @milanocortina26 #MilanoCortina2026 x.com