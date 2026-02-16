il caro carburanti prosegue incessantemente anche davanti alle quotazioni internazionali del greggio che restano stabili

Il rincaro dei carburanti continua senza sosta, anche oggi, nonostante le quotazioni internazionali del petrolio si mantengano stabili. La differenza di pochi centesimi al litro si somma nel tempo, aumentando le spese mensili di chi ogni giorno fa il pieno. Le pompe di benzina in molte città mostrano prezzi sempre più alti, spingendo i consumatori a cercare soluzioni alternative per risparmiare.

Un centesimo oggi, un altro domani, e il caro carburanti diventa una sfida sempre più grande per il portafoglio degli automobilisti italiani. I prezzi dei carburanti in Italia tornano a muoversi verso l’alto, con rincari leggeri ma costanti che, goccia dopo goccia, preoccupano chi non può fare a meno di utilizzare l’automobile. Aumenti al prezzo di benzina e diesel che, per l’ormai noto paradosso, avvengono anche davanti alle quotazioni internazionali dei raffinati che restano stabili. Nuovi rincari per benzina e diesel. Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia su base Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 15 febbraio, la benzina in modalità self service viaggia su una media nazionale di 1,656 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

