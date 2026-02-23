Abderrahim Mansouri ucciso a Milano Rogoredo | fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Milano Rogoredo, motivo ancora da chiarire. La polizia ha arrestato l’agente, che lavora come assistente capo, sulla base di indagini che hanno ricostruito i movimenti del colpevole quella notte. La vittima si trovava nel parco per motivi personali, quando è stato colpito. Le forze dell’ordine continuano a cercare eventuali complici e a raccogliere prove sulla sequenza degli eventi.

La polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell’ omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Il Pm: "Gravi indizi a carico di Cinturrino" In una nota, la Procura di Milano comunica che la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Carmelo Cinturrino «gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim». Il provvedimento, viene spiegato, si basa «sugli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Chi è Carmelo Cinturrino, 41enne poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo, “chiedeva al 28enne 5g di coca e €200 al giorno”Carmelo Cinturrino, 41 anni, è stato arrestato dopo aver sparato a Abderrahim Mansouri nel quartiere di Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi; Cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo; Morte di Abderrahim Mansouri: Gestione opaca e soccorsi tardivi. Ipotesi omicidio volontario; Abderrahim Mansouri, ucciso da un poliziotto a Rogoredo, non aveva la pistola: la ricostruzione degli avvocati.

Mansouri ucciso a Rogoredo, i dubbi sul poliziotto Cinturrino accusato anche da testimoni su denaro e drogaCinturrino, il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo, secondo testimoni pare chiedesse ogni giorno soldi e droga: ipotesi omicidio volontario ... virgilio.it

Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo: la ricostruzione dell’omicidio minuto per minutoLa ricostruzione minuto per minuto dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso dal poliziotto Carmelo Cinturrino il 26 gennaio 2026 a Rogoredo, nella ... fanpage.it

Ci sono almeno tre elementi che se confermati potrebbero dare un’accelerazione all’indagine della Procura di Milano sull’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano il 26 gennaio. Di Davide Milosa - facebook.com facebook

Arma senza dna, chat e zaino: i tre punti oscuri di Rogoredo. Almeno tre elementi potrebbero dare un’accelerazione all’indagine della Procura di Milano sull’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano. Di Davide Milosa x.com